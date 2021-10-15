Оплатить проезд с помощью распознавания лиц теперь можно на всех станциях столичного метро

Банк ВТБ и Московский метрополитен запустили совместный проект по оплате проезда с использованием биометрических данных. Теперь жители Москвы смогут оплачивать «взглядом» проезд в метро на всех станциях без использования смартфона или карты. При этом остальные варианты для оплаты проезда останутся.

Для подключения услуги требуется зайти в приложение «Метро Москвы» и перейти в раздел «Face Pay», где нужно загрузить свое фото, привязать «Тройку» и банковскую карту любого банка, с которой будут списываться средства за проезд. Сам процесс оплаты аналогичен механизму оплаты по банковской карте: достаточно подойти к отмеченному черным стикером турникету или валидатору и бросить взгляд на специальную биометрическую камеру – дверцы откроются в течение 1-2 секунд. Если камера не узнает пассажира в маске, то её следует сдвинуть вниз и надеть обратно после успешного прохода. Банк ВТБ автоматически проведет списание средств со счета карты по факту прохода.

«Банк ВТБ уделяет особое внимание вопросу цифровизации процессов и внедрению инновационных решений в транспортной инфраструктуре. Запуск проекта оплаты по Face Pay – это новая цифровая эпоха в работе платежной системы Московского метрополитена», — резюмировал старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.