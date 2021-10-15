Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

В России стартовали испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) сообщил о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции "Бетувакс".

- В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <…> будут проведены на 170 пациентах, — цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Добровольцы получат две дозы вакцины в течение 28 дней. Первым 20 участникам введут реальный препарат. Плацебо будут использовать на следующих этапах испытаний.

Как рассказали в пресс-службе НТИ, доклинические исследования "Бетувакс-Ков-2" показали хорошую эффективность с высокими показателями антител против коронавируса. В клинических испытаниях, предположительно, примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет и не имеющие хронических заболеваний.