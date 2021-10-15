Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Законопроект об онлайн-продаже лекарств планируется внести в правительство в ближайшее время. Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже лекарств, разработанный Минэкономразвития. В новой редакции документа был расширен список препаратов, которые запрещено продавать в дистанционном формате.

Изначально в этот список входили только наркотические, психотропные препараты и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. После изменений к ним добавились сильнодействующие лекарства с малой дозой наркотических веществ, а также радиофармацевтические и иммунобиологические препараты.

Также в законопроект было добавлено предложение создать единый реестр назначений лекарств. Он поможет вести централизованный электронный учет назначенных препаратов, включая регистрацию и хранение рецептов на них, пишет ТАСС.

Законопроект об онлайн-продаже лекарств планируется внести в правительство в ближайшее время.

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