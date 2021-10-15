Число жертв взрыва у мечети на юге Афганистана выросло до 62 человек

Число погибших при взрыве у мечети на юге Афганистана выросло до 62 человек
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Количество погибших при взрыве у шиитской мечети в афганской провинции Кандагар увеличилось до 62, еще 68 получили ранения. Об этом сообщило местное агентство Bakhtar со ссылкой на источники в регионе.
Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что талибы* осуждают произошедшее в Кандагаре и обещают наказать виновных.
- Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов*) осуждает направленный на мирных жителей взрыв в мечети в Кандагаре, считает это большим преступлением и отдает приказ силам безопасности задержать исполнителей этого инцидента и привлечь их к ответственности, — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось о 32 жертвах и 45 раненых.
Напомним, взрыв прогремел в пятницу, 15 октября. инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. Очевидцы сообщали, что взрыв был устроен террористом-смертником.
*Запрещенная в России террористическая организация