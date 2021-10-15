Возлюбленная Саакашвили рассказала о его здоровье на третьей неделе голодовки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала о состоянии здоровья своего возлюбленного - экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. 1 октября он вернулся на родину, где тут же был задержан. Еще в 2013 году против него в Грузии было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщила Ясько, с момента ареста она видела Саакашвили трижды. После задержания он объявил голодовку и сейчас его состояние здоровья оставляет желать лучшего.

"Это уж третья неделя его голодовки. По сути, 16-й день начался. Чувствует он себя плохо, но по-боевому. Чувствует себя слабым физически, но сдаваться не собирается", - рассказала Ясько телеканалу "Украина 24".

По ее словам, Саакашвили подбодрила акция протеста, прошедшая накануне. Как писал сайт kp.ru, в Тбилиси в среду 14 октября сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили устроили митинг на площади Свободы в центре города. Акцию организовала партия "Единое национальное движение", митингующие требовали освободить экс-президента страны.