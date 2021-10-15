Центробанк начал изучать инвестиции россиян в криптовалюты

В российском Центробанке заявили, что будут изучать инвестиции россиян в криповалюты, чтобы помочь им минимизировать риски. Фото: REUTERS

Центробанк России намерен оценить объемы вложений россиян в криптовалюты. Об этом заявила в интервью REUTERS директор департамента финансовой стабильности ЦРБ Елизавета Данилова.

Проблему представляет то, что и в России, и в других странах, прозрачность рынка криптовалют очень низкая, считает Данилова.

-Это потенциально очень значимая проблема. Прозрачность этого рынка очень низкая и у нас, и в других странах. Нужно работать и над данными, и над повышением уровня осведомленности граждан о рисках таких вложений — ничем не обеспеченных. Мы проводим опрос участников рынка чтобы получить примерные оценки вложений в криптовалюты, - сказала она.

Понимание реального объема инвестиций россиян в криптовалюты позволит Центробанку разработать стратегию защиты вкладчиков в условиях высокого риска, отметила Елизавета Данилова.

-Людей привлекает в этой истории как раз чрезмерная волатильность биткоина и других инструментов, к сожалению, многие ищут легкого заработка, не понимая огромные риски, - отметила директор департамента.

В то же время Елизавета Данилова признала, что Центробанку сложно противодействовать нарастанию рисков, в том числе и путем радикальных мер вроде прямого запрета на покупку криптовалюты для населения.

-Сложность заключается в том, что этот рынок является трансграничным. Население может вкладываться в него через иностранных посредников. На некоторых крупных иностранных биржах торгуются деривативы на криптовалюту, которые несут огромные риски, - сказала Данилова.

Как сообщалось ранее на kp.ru, президент России Владимир Путин назвал криптовалюту «нестабильной расчетной единицей», но признал, что крипта имеет право на существование и развитие.