Жириновский предложил частично восстановить домострой, чтобы дети больше любили отцов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил мероприятие, посвященное грядущему Дню отца. Там он заявил, что принципы домостроя в семьях нужно восстанавливать, чтобы мужчина чувствовал себя более комфортно.

"Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть [...] роль в семье. Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца? [Потому что] матери будет приятно, если ребенок с отцом пошли погулять. И это хорошее отношение в семье", - заявил Жириновский, речь которого транслировалась в его аккаунте в Instagram.

По мнению политика, в идеале все в семье должны любить и уважать друг друга, но такого "не получается". Поэтому, считает Жириновский, ребенку будет лучше, если он сильнее любит отца. Потому что если он выбирает мать, то может быть настроен против второго родителя в сложных ситуациях. А отцам, подчеркнул лидер ЛДПР, и так тяжело на работе.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России Дня отца. Отмечать его положено в третье воскресенье октября.