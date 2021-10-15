Россельхознадзор временно ограничил поставки кормов из Болгарии

Ведомство провело инспекцию на болгарских предприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Болгарии. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение было приятно на основании неудовлетворительных результатов инспекции болгарских предприятий.

Отмечается, что инспекция проходила с 16 по 19 августа 2021 года. Оказалось, что на болгарских предприятиях не проводится достаточный контроль растительного сырья на наличие ГМО компонентов. Также за продукцией не следят на каждом из этапов производства. А сертифицирование товара, отправляемого в Россию, производится без лабораторного подтверждения его соответствия по показателям безопасности.

Как говорят в Россельхознадзоре, запрет на поставки кормов из Болгарии будет снят, когда местные предприятия исправят все недостатки.

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