Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 17:56

Россельхознадзор временно ограничил поставки кормов из Болгарии

На местных производствах были обнаружены нарушения
Наталья Смирнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ведомство провело инспекцию на болгарских предприятиях

Ведомство провело инспекцию на болгарских предприятиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Болгарии. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение было приятно на основании неудовлетворительных результатов инспекции болгарских предприятий.

Отмечается, что инспекция проходила с 16 по 19 августа 2021 года. Оказалось, что на болгарских предприятиях не проводится достаточный контроль растительного сырья на наличие ГМО компонентов. Также за продукцией не следят на каждом из этапов производства. А сертифицирование товара, отправляемого в Россию, производится без лабораторного подтверждения его соответствия по показателям безопасности.

Как говорят в Россельхознадзоре, запрет на поставки кормов из Болгарии будет снят, когда местные предприятия исправят все недостатки.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Тамбовском районе Тамбовской области выявлены заболевания крупного рогатого скота лейкозом. Это хронически протекающая инфекционная болезнь крупного рогатого скота. На сегодняшний день, он занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний крупного рогатого скота молочных пород.