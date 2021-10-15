Ипотечные суммы в России опять увеличились

В НБКИ рассказали, как растет средний ипотечный чек в России. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Средний чек по ипотеке в России растет второй месяц подряд, сообщают в Национальном бюро кредитных историй. Очередное увеличение ипотечных сумм зафиксировано в сентябре.

-В сентябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,35 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,5%. В августе 2021 года он составлял 3,21 миллиона рублей, - говорится в сообщении НБКИ.

Среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования в сентябре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве и составил 7,14 миллиона рублей. Далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край и Калужская область.

-В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. При этом более года его росту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки, - комментируют ситуацию в НБКИ.

В бюро отмечают, что банки консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья, прежде всего, заемщикам хорошего кредитного качества с высоким Персональным кредитным рейтингом. Так, банки практикуют выдачу ипотечных кредитов заемщикам, у которых более 700 баллов ПКР, при том, что максимальный его показатель – 850.

Ранее сообщалось, что Центробанк начал изучать инвестиции россиян в криптовалюту, чтобы минимизировать «огромные риски» для вкладчиокв.