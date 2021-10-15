IT-эксперт назвал Telegram и Signal самыми безопасными мессенджерами

О том, какие мессенджеры самые безопасные, рассказывает IT-эксперт. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

IT-специалист Павел Мясоедов дал россиянам советы, как выбрать безопасный мессенджер, если они хотят сберечь свою конфиденциальность.

"Самые популярные приложения поддерживают какой-то вид шифрования информации, но даже если сами сообщения не видны третьим лицам, то с метаданными создатель программы ознакомиться всё-таки может. Метаданные включают в себя информацию о номере и типе устройства, с которого вы переписываетесь, ваш IP-адрес в сети и даже телефонный номер – это необходимо учитывать", — объяснил Мясоедов в интервью агентству экономической информации Прайм.

Мясоедов советует выбирать мессенджеры, использующие технологию peer-to-peer, общение в которых происходит напрямую между устройствами собеседников, в обход промежуточных серверов. Технология не идеальна, среди ее недостатков – невозможность зайти в чат с другого девайса и ограниченный функционал.

Эксперт посоветовал выбирать компромиссные варианты. К таковым он относит Telegram, который уделяет внимание конфиденциальности переписки, не пренебрегая функциональностью. Еще Мясоедов отметил мессенджер Signal.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Москве тестируется специальный мессенджер для чиновников, предполагающий уникальный уровень безопасности и конфиденциальности.