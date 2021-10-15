IKEA предупредила потребителей о дефиците продукции до августа 2022 года

IKEA объявила о дефиците товаров до августа 2022 года. Фото: REUTERS

До августа 2022 года шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA прогнозирует нехватку товаров в своих магазинах. Генеральный директор группы компаний Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг рассказал о преполагаемом дефиците агентству Bloomberg.

Гендиректор объяснил проблему кризисом поставок, вызванным трудностями при транспортировке продукции из Китая. Именно в Китае расположены многие предприятия компании.

“Самой большой проблемой было получение продукции из Китая, где возможности были сильно ограничены”, - сказал Абрахамссон Ринг.

Чтобы доставить продукцию в магазины, расположенные по всему миру, компания разрабатывает новые железнодорожные маршруты и возможности аренды необходимого количества грузовых контейнеров.

Пока проблема не будет полностью решена, в магазины сети IKEA будут поступать только самые популярные товары, подытожил генеральный директор.

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