Видео инцидента с американским эсминцем в Японском море опубликовало Минобороны

Министерство обороны России показало видео вытеснения американского эсминца Chafee из российских территориальных вод в Японском море. В кадре показывается, как судно США идет по воде и вдруг начинает поворачивать. При этом на нем стоит военный самолет, вокруг ходят люди.

Инцидент произошел в пятницу, 15 октября. Американский эсминец Chafee сделал попытку нарушить границу в Японском море недалеко от Владивостока, в районе, который был закрыт для судоходства. Российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" потребовал, чтобы американское судно изменило курс. Американские военные не сделали этого, противостояние между судами продолжалось в течение 50 минут.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море. Ему было указано на непрофессионализм команды эсминца Chafee и нарушение сразу нескольких международных соглашений.