В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве под видом переписи населения

Поучаствовать в переписи населения можно онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. На этот раз они решили действовать под прикрытием грядущей Всероссийской переписи населения. Об этом рассказали в "Лаборатории Касперского".

По словам аналитика компании Виталия Воробьева, притворяясь сотрудниками, работающими для переписи населения, мошенники пытаются выманить у россиян личные данные.

"Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения. В результате под предлогом такой сверки у них пытались выманить личные данные", - рассказал Воробьев ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории страны. В отдаленных территориях ее проведение продлится до 20 декабря 2021 года.

Проводить перепись будут 360 тысяч переписчиков. Это в 1,5 раза меньше, чем на предыдущей ВПН 2010 года. Это будет первая цифровая перепись населения. Переписчики пойдут по квартирам и домам не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами. Данные будут вживую стекаться в ситуационный центр управления ВПН. Также принять участие в переписи в 2021 году будет возможно через сайт "Госуслуги".