В Пентагоне отказались комментировать инцидент с эсминцем, который пытался нарушить границу с РФ в Японском море

В Пентагоне отказались комментировать инцидент с американским эсминцем Chafee, который 15 октября пытался нарушить границу с Россией в Японском море, а его экипаж не подчинялся требованиям российской стороны. В военном ведомстве США посоветовали переадресовать этот вопрос другим структурам.

"С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США", - сообщили РИА Новости в Пентагоне.

Как ранее писал сайт kp.ru, попытки американского эсминца пересечь границу с РФ заметил отечественный противолодочный корабль "Адмирал Трибуц". Он потребовал, чтобы судно США изменило курс, но американские военные заявили, что не могут этого сделать. Противостояние между Chafee и "Адмиралом" продолжалось 50 минут - только после этого иностранный эсминец удалось оттеснить от российской границы.

В Минобороны России уже выразили неодобрение произошедшим. Ведомство вызвало к себе военного атташе США и указало ему на непрофессионализм команды Chafee.