Названы страны, в которые россияне чаще бронируют билеты после открытия границ

Названы пять стран, в которые россияне чаще бронируют билеты Фото: Олег ЗОЛОТО

Прошло почти два года с того времени, как мир узнал о существовании коронавируса. Мы пережили закрытие границ, локдаун и удаленку.

Максим стали неотъемлемой частью нашей жизни: теперь в средствах индивидуальной защиты мы ходим на работу, летаем в другие страны. Лишь бы не вводили новых запретов и ограничений.

Пожалуй, закрытие границ мы переживали всех болезненнее и после возобновления авиасообщения стали активно бронировать билеты. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" проанализировал, интерес к каким направлениям вырос особенно сильно.

Как стало известно "Газете.Ru", почти вдвое увеличились запросы по поиску билетов в Таиланд, Швецию, Словению и Тунис. Пока что перелеты доступны для тех граждан, которые полностью вакцинировались.

С 9 ноября Россия возобновила авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией и Оманом. Но попасть во многие страны вовсе непросто, нужно учитывать специфику местных ограничений по коронавирусу.

Если рассматривать внутренние перелеты, то в лидерах Москва, Санкт-Петербург и Сочи. А за минувший год больше всего цены упали на перелеты в Липецк, Ханты-Мансийский автономный округ и Брянск, сообщает RT.

Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина дала советы путешественникам, как можно сэкономить на перелетах.

- Чем раньше вы начнете планировать путешествие, тем дешевле оно вам обойдется. Порой готовый тур обходится дешевле, чем самостоятельное путешествие, - сказала эксперт ФАН.