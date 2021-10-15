Институт иммунологии ФМБА подал заявку на регистрацию препарата от коронавируса "Мир-19"

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию препарата для лечения и профилактики коронавируса "МИР-19". Документ будет рассмотрен Минздравом.

По данным государственного реестр лекарственных средств, заявка на регистрацию лекарства была подана 14 октября. Препарат будет производиться в форме сухого вещества. Его будут делать в Красном Селе в Санкт-Петербурге.

Название "МИР" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". На данный момент препарат проходит вторую фазу клинических исследований. Его можно будет использовать при коронавирусной инфекции или для ее профилактики, вводя через нос или ингаляционно.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах по производству отечественных вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". По его словам, в 2022 году будет создано вакцины в количестве, достаточном для использования одним миллиардом человек.