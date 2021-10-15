Рябков заявил, что создание AUKUS негативно скажется на международной безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков прокомментировал создание AUKUS - трехстороннего военного союза между Австралией, Великобританией и США. По мнению российского дипломата, новый альянс негативно скажется на состоянии международной безопасности.

Рябков отметил, что на данный момент Россия продолжает изучать возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. Однако некоторые негативные эффекты уже очевидны, пишет РИА Новости.

"Уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями", - заявил представитель МИД РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что AUKUS и четырехсторонний диалог по безопасности США, Индии, Японии и Австралии (Quad) размывают многолетние универсальные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые существуют под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).