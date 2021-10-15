Минюст внес в список СМИ-иноагентов "Москоу Диджитал Медиа" и юрлицо Росбалта

Минюст России расширил список СМИ-иноагентов. В пятницу, 15 октября, в него были внесены юридические лица изданий "Росбалт" и Republic. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт" добавлены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Сделано это для исполнения требований действующего законодательства страны.

Издания стали 87-м и 88-м в списке, который пополняет Минюст.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Минюст России в очередной раз расширил список СМИ-иноагентов. В него попала некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия - наше мнение". Как сообщается на сайте министерства, она была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр иноагентов.