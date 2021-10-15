Аналитик объяснила, почему опасно копировать пароли в буфер обмена Фото: REUTERS

Партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова объяснила, почему опасно копировать пароли в буфер обмена. Это может привести к их уязвимости, а в последствии – краже злоумышленниками.

- Буфер обмена - это вообще не безопасное место для хранения информации, — эксперт в беседе с Газетой.Ru.

При чистке буфера обмена обычно вся информация удаляется из памяти, но из-за настроек безопасности браузера и банальной невнимательности пользователей эти сведения могут оказаться в руках преступников.

Многие программы умеют сохранять историю копирований, а доступ к ней порой запрашивают некоторые сайты. И далеко не все браузеры имеют защиту от таких запросов. Например, в Internet Explorer до седьмой версии она отсутствует.

- Если копируете пароли в буфер обмена, не забывайте проверить, что вы точно стерли потом то, что копировали, и проверить не сохраняется ли где-то история ваших копирований, - посоветовала специалист.

Утечка информации - одна и ключевых угроз нашего времени. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360», что чаще всего подобные события случаются из-за человеческого фактора, а не взломов.

Порой именно люди, имеющие доступ к различным базам по собственной невнимательности или злому умыслу передают конфиденциальные сведения.

Тем временем исследование «Тинькофф Бизнеса» показало, что четверть компаний из сегмента МСП работает с незащищенной базой данных: злоумышленники могут получить к ней доступ простым перебором паролей.

Сложившаяся ситуация грозит утечкой пользовательских данных и коммерческой информации, пишет газета "Известия".