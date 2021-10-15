Умерла Ирина Паперная, известный театральный деятель и клубный промоутер

Театральный деятель и клубный промоутер Ирина Паперная умерла в возрасте 80 лет. Печальную новость сообщил ее сын, музыкант Алексей Паперный.

"Моя мама Ира Паперная сегодня умерла. 10.10.1941 - 15.10.2021", - написал Алексей в Facebook.

По его словам, свой день рождения Ирина Паперная встретила в реанимации. Там она находилась больше месяца в крайне тяжелом состоянии. Причина госпитализации не называлась но, как сообщал Алексей Паперный, его мать не болела коронавирусной инфекцией.

Напомним, Паперная сотрудничала со множеством московских театров, успела поработать в ряде из них. В 1990 году она стала одним из создателей московского музыкального клуба "Белый таракан". В 1999 году она и ее сын Алексей Паперный открыли в Москве клуб "Китайский летчик Джао Да". Он стал настолько популярным, что его филиалы открылись и в других городах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умерла Анна Павлова. На протяжении долгих лет она была председателем отделения в Центральном районе города общественной организации "Жители блокадного Ленинграда".