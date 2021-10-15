Политолог призвал, не считать инцидент с эсминцем США в Японском море обострением ситуации

Политолог Леонид Савин оценил ситуацию в Японском море, где был замечен американский эсминец Сhafee. Боевой корабль нарушил российскую границу, но расценивать подобный шаг как обострение ситуации не стоит.

- Тут не нужно делать какие-то такие выводы, что это резкое обострение ситуации. Американцы будут это делать всегда. Раньше они тоже занимались подобными провокациями, - рассуждает политолог в беседе с Life.ru.

Он предполагает, что возможно командование отдало соответствующий приказ, чтобы прощупывать нашу систему обороны, узнать какие будут последствия, в том числе политические.

Такие ситуации нужно жестко пресекать, но понимать, что речь идет о простой провокации. Не исключено, что аналогичных случаи в ближайшее время моно ждать в Крыму и рядом с Курильскими островами.

- США считают себя мировым полицейским. Думают, что им можно делать все, а другим нельзя. В том числе, вторгаться в чужое пространство: сухопутное, воздушное или морское, — подытожил эксперт.

Ранее корабль ВМФ России пресек попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В министерстве назвали действия экипажа эсминца грубым нарушением Международных правил, сообщает RT.