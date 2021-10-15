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Политика15 октября 2021 21:35

В МИД Кабо-Верде посмеялись над попытками Украины экстрадировать Поклонскую

Недавно она была назначена послом от РФ в африканской стране
Наталья Смирнова
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В МИД африканской страны Кабо-Верде, послом в которой от России стала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, прокомментировали попытки Украины добиться экстрадиции политика. В Киеве ее хотят судить за госизмену.

Как сообщили в МИД Кабо-Верде, Украина связывалась с властями страны по поводу нового посла России. Но шансов добиться экстрадиции Поклонской у Киева нет, пишет РИА Новости со ссылкой на слова источника в дипломатическом ведомстве Кабо-Верде.

В ответ на сообщение о том, что на Украине объявили о намерении готовить документы на экстрадицию, собеседник агентства рассмеялся.

"Это шутка просто, не обращайте на это внимание", — сказал инсайдер в МИД Кабо-Верде.

Как ранее писал сайт kp.ru, Наталья Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде по указу президента РФ Владимира Путина.