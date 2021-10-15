Собчак обратилась в Росгвардию из-за слежки "неизвестными лицами на машине"

Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 15 октября, обратилась в Росгвардию. Журналистка пожаловалась, что за ней ведется слежка.

Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, Собчак пришла в одно из отделений ведомства ранее днем.

"Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине", - рассказал ТАСС Грибакин.

По его словам, телеведущей посоветовали действовать в соответствии с законодательством РФ и направили в МВД. Там она сможет написать официальное заявление по факту слежки, если есть причины подозревать таковую.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 октября Ксения Собчак не приехала в Сочи на очную ставку с водителем, с которым попала в аварию. У здания УВД Адлерского района курорта ее ждали весь день десятки журналистов. Телеведущая является свидетелем по делу о смертельном ДТП, которое произошло в Сочи 9 октября.