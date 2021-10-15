Голливудский актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и упадке США

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США. Он также поделился своими мыслями о том, что президент России Владимир Путин был прав относительно американской демократии.

Свое заявление Кьюсак опубликовал в Twitter-аккаунте.

"В чем-то Путин был прав - демократия в США действительно упадочна и слаба", - написал артист.

Он также выразил мнение, что экс-президент США, республиканец Дональд Трамп должен быть осужден за свои попытки свергнуть политический режим в стране.

"Если США не могут арестовать Трампа, который все еще пытается свергнуть демократию, тогда что мы [вообще можем]?", - заявил Кьюсак.

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-ый президент США Дональд Трамп впервые за четверть века не попал в рейтинг богатейших американцев по версии журнала Forbes: политику и бизнесмену не хватило «всего» $ 400 миллионов, чтобы занять строчку в списке из 400 фамилий.