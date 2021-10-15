Вице-премьер Алексей Оверчук: Ни Россия, ни США не удовлетворены нынешним уровнем отношений

Вице-премьер России Алексей Оверчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На сегодняшний день ни Россия, ни Соединенные Штаты не удовлетворены уровнем двусторонних отношений, представители обеих стран считают, что российско-американские отношения могут и должны стать лучше. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук после своей встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Он отметил, что переговоры были продуктивными.

Кроме того, Алексей Оверчук рассказал, что во время пребывания в Вашингтоне провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры российского вице-премьера с заместительницей Энтони Блинкена состоялись в четверг, 14 октября, причем беседа высокопоставленных представителей двух стран в американском внешнеполитическом ведомстве проходили в закрытом для прессы режиме.

Уэнди Шерман после этой встречи заявила, что «США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с РФ», призывая при этом Москву «к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности».