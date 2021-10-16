В Госдуме назвали плюсы предоставления российского гражданства детям от смешанных браков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме оценили предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова давать автоматически гражданство РФ детям, которые родились в смешанных браках. Причем место жительства семьи не важно, отметил дипломат.

Депутат Госдумы Мария Бутина целиком и полностью поддерживает предложение. Парламентарий отметила, что сегодня много россиянок замужем за иностранцами и их дети «совершенно беззащитны».

- Детям в смешанных браках получить гражданство России очень сложно. Требуется разрешение отца, нужно собрать много различных бумаг. Надеюсь, что инициативу претворят в жизнь, - комментирует Бутина NEWS.ru.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев тоже увидел в инициативе много плюсов.

Сегодня законодательство не предусматривает возможности получения двойного гражданства по рождению. Автоматически гражданство РФ имеется только в том случае, если оба родителя или единственный родитель имеют российский паспорт.

На российское гражданство ребенок от смешанного брака может рассчитывать в том случае, если не был принят в гражданство страны происхождения матери и отца.

- Шаги по существенному упрощению процедуры получения гражданства ребенком от смешанного брака являются оправданными и долгожданными, - говорит юрист Life.ru.

Автоматическое получение гражданства предоставит ребенку право выбора страны для проживания, а также гарантию соблюдения его прав и защиты.

С 1 июля 2021 года репатрианты из Белоруссии и с Украины могут получить российское гражданство без отказа от гражданства своей страны. Гражданство РФ будет предоставляться даже в том случае, если ранее на территории РФ их предки не проживали, сообщает телеканал "360".