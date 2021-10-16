ВМС США назвали «ложным» сообщение Минобороны России об инциденте с американским эсминцем в Японском море

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море Фото: REUTERS

В Военно-морских силах (ВМС) США прокомментировали заявление Минобороны России об инциденте с американским эсминцем Chafee в Японском море, назвав его «неправдивым».

«Заявление министерства обороны России не соответствуют действительности. В то время как эсминец ВМС США Chafee проводил рутинные операции в международных водах Японского моря 15 октября 2021 года, российский противолодочный корабль класса «Удалой» подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 метра) к Chafee», - говорится в сообщении Тихоокеанского флота США.

Отмечается, что «взаимодействие было безопасным и профессиональным», а все действия эсминца Chafee в Японском море «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком».

Кроме того, в заявлении Тихоокеанского флота США говорится, что «Россия распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее, в момент взаимодействия данное уведомление не действовало».

«США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», - цитирует сообщение американского флота ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» пресек попытку эсминца Chafee нарушить границу нашей страны недалеко от Владивостока – в районе, временно закрытом для судоходства, потому что там проводились стрельбы в рамках совместных учений России и Китая. Экипаж «Адмирала» потребовал, чтобы эсминец изменил курс, однако американские военные вместо этого еще 50 минут пререкались. Chafee ретировался, только когда российский корабль подошел к нему на расстояние менее 60 метров.

В Минобороны России заявили, что действия экипажа американского эсминца грубо нарушили не только правила предупреждения столкновения судов, но и соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.