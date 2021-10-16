После случая с эсминцем сенатор Климов напомнил США о крепких российских нервах и серьезных возможностях

Американский эсминец предпринял попытку нарушить границу в Японском море. Фото: кадр из видео Минобороны.

Член Совета федерации Андрей Климов прокомментировал ситуацию в Японском море, где 15 октября эсминец США зашел в территориальные воды РФ.

Сенатор уверен, что целью этого вторжения была проверка боеготовности российских войск и работы систем радиолокационной разведки. Подобные действия с американской стороны применяются не в первый раз и преследуют они политические цели.

- Американская военная доктрина предполагает раздражающие акции…. Штаты показывают, что никуда не делись, они рядом и по-прежнему представляют угрозу, - говорит Lenta.ru сенатор.

Политик подчеркнул, что Россия не станет делать вид, что ничего не произошло. У военных имеются разработанные протоколы, которые применяются в подобных случаях.

- Все это мы уже видели. Точно то же происходило во времена холодной войны, повторяется и теперь. Но нервы у нас крепкие, а возможности ответить серьезнейшие. Американцы это знают, — заключил Климов.

Стоит отметить, что накануне Москву посетила замгоссекретаря Виктория Нуланд, а в Вашингтон отправился вице-премьер Алексей Оверчук, продолживший переговоры с представителями администрации президента Джо Байдена.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов отметил, что факт прибытия Нуланд в Россию можно расценить, как свидетельство успешности курса «на стабильность и предсказуемость отношений, управляемость и снижение конфронтации».

Старт ему был дан во время встречи президентов РФ и США в Женеве.

- Своеобразный транзитом к уважительно-враждебным отношениям. Примерно такое мы видели в 1970-х годах. Это начало умеренной разрядки без гуманитарной корзины, — подытожил Фролов в беседе с NEWS.ru.

Стоит отметить, что дипломаты России и США договорились провести еще один раунд переговоров касательно проблемы ограничений на работу посольств в Вашингтоне и Москве. Так же не исключена вторая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает Пятый канал.