В «Нафтогазе» заявили, что объем транзита через Украину с начала года уменьшился вдвое

Председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что с начала 2021 года объем транзита российского газа через территорию Незалежной уменьшился вдвое.

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов кубометров газа, в этом году – 40. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то увидим, что они упали фактически в два раза: в начале года было 180 миллионов кубометров в сутки, сейчас – меньше 100, приблизительно 80», - сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина-24».