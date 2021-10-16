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Политика16 октября 2021 1:13

В «Нафтогазе» заявили, что объем транзита через Украину с начала года уменьшился вдвое

По данным главы украинской компании, суточный объем прокачки газа составляет менее 100 кубометров
Источник:kp.ru
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Председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко

Председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что с начала 2021 года объем транзита российского газа через территорию Незалежной уменьшился вдвое.

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов кубометров газа, в этом году – 40. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то увидим, что они упали фактически в два раза: в начале года было 180 миллионов кубометров в сутки, сейчас – меньше 100, приблизительно 80», - сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина-24».