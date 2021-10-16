Ведущие канала «Украина 24» отключили от эфира гостя из-за просьбы говорить по-русски

Михаила Саакашвили в Грузии арестовали и поместили в тюрьму Фото: REUTERS

Ведущие телеканала «Украина 24» в прямом эфире сорвали интервью с грузинским политологом Гела Васадзе, отказавшись разговаривать с ним на русском языке.

Журналисты собирались расспросить эксперта из Грузии о ситуации с задержанием бывшего президента республики Михаила Саакашвили и стали задавать Васадзе вопросы по-украински. Однако грузин попросил перейти на русский, объяснив, что он просто не понимает, о чем его спрашивают.

«Мы не можем на русском, мы украинское ТВ», - ответил ему ведущий.

«Мне что тогда, отвечать вам на грузинском?» - возмутился политолог.

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Видеозапись этого момента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Отмечается, что взять интервью у грузина помешал пресловутый языковой закон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, закон об украинском языке, по которому все культурные мероприятия в стране должны проводиться на украинском языке, а местные телеканалы на мове должны выпускать 90% своих передач, был принят в Незалежной весной 2019 года. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда назвал новый закон «языковой инквизицией».

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