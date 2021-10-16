Билл Клинтон еще одну ночь проведет в больнице

Бывший президент США Билл Клинтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Билл Клинтон, который в начале этой недели попал в больницу с заражением крови, уверенно идет на поправку, однако он еще одну ночь проведет в клинике, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

«Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился», - написал он на своей странице в Twitter.

«Чтобы получить дополнительные антибиотики внутривенно, он останется этой ночью в больнице», - добавил Уренья.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 12 октября, 75-летний Билл Клинтон был госпитализирован в медицинский центр Калифорнийского университета. По данным телеканала CNN, медики выявили у него инфекцию мочевыводящих путей, которая со временем попала в кровеносную систему и вызвала заражение крови. Заболевание удалось диагностировать на ранней стадии, благодаря этому лечение пожилого пациента проходит достаточно успешно. Врачи еще вчера обещали его скоро выписать.