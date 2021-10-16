Доктор Мясников предупредил об опасности приема витамина С в таблетках

Доктор и телеведущий Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Известный доктор и телеведущий, главврач московской больницы №71 Александр Мясников предупредил россиян об опасности регулярного приема витамина С в таблетках. Считается, что он снижает риск заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Однако популярный теледоктор в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем витамин C в натуральных продуктах. По его словам, частое применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках, поэтому Александр Мясников посоветовал зрителям отказаться от таких препаратов. Лучше есть цитрусовые, богатые витамином С.