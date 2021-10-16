В аварии с рейсовым автобусом в Дагестане погибли четыре человека

В результате аварии водитель и три пассажира легковушки скончались на месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздним вечером в пятницу, 15 октября, в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись рейсовый автобус и легковушка, в результате погибли четыре человека, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

«На 388-м километре автодороги «Астрахань – Махачкала» в Бабаюртовском районе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу», – говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате аварии водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 октября в подмосковном Сергиевом Посаде произошло ДТП, которое унесло жизни троих детей. На дороге столкнулись две легковушки, в результате трое маленьких пассажиров погибли, еще двое ребят и один взрослый получили травмы.