Китайский космический корабль с тремя астронавтами успешно состыковался со станцией

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с пилотируемым аппаратом «Шэньчжоу-13» с космодрома «Цзюцюань» Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 16 октября, китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» с тремя астронавтами на борту успешно состыковался с главным модулем строящейся орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Отмечается, что это произошло примерно через семь часов после запуска, а на орбите китайские космонавты (тайконавты) проведут шесть месяцев. За это время экипаж планирует выполнить два-три выхода в открытый космос, а также провести несколько научных экспериментов.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым аппаратом «Шэньчжоу-13» стартовала с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на севере Китая 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 15 октября мск).

В состав экипажа вошли командир команды Чжай Чжиган, Е Гуанфу и женщина-космонавт Ван Япин, которая в 2013 году, как писал сайт kp.ru, стала первой в истории китаянкой, побывавшей в космосе.