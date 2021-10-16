Центр Гамалеи начал испытаний платформы для вакцин от нескольких вирусов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые в будущем смогут защищать людей сразу от нескольких разных вирусов или штаммов одной инфекции.

«Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах», - уточнил в беседе с ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что смысл этой технологии в том, что такой препарат сможет защищать человека одновременно «от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время». По его словам, при таком подходе совмещаются «различные антигены вирусов гриппа и коронавируса».

Александр Гинцбург опроверг предположения о том, что Центр тестирует на обезьянах добавку, усиливающую эффект вакцины «Спутник V», пояснив, что речь идет именно об испытаниях новой платформы, а «Спутник V» и без того эффективен против существующих штаммов коронавируса.

«Никакого отношения к «Спутнику V» эта технология вообще не имеет, за исключением того, что обе разработаны в институте им. Гамалеи», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что специалисты новосибирского научного центра «Вектор» намерены разработать новую вакцину, которая будет защищать от гриппа и ковида одной прививкой.

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