Новый премьер Японии хочет поскорее съездить к Байдену в США

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что рассчитывает уже до конца 2021 года посетить США с официальным визитом и лично встретиться с главой Белого дома Джозефом Байденом.

«Я хотел бы как можно скорее посетить Соединенные Штаты и провести переговоры с президентом Байденом. Хотел бы сделать это в течение этого года», - заявил недавно избранный глава японского правительства в интервью газете Yomiuri.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Фумио Кисида стал новым премьером Японии 4 октября. Его первым телефонным разговором с зарубежным лидером на посту главы правительства стала беседа с Джо Байденом.

Тогда Кисида рассказал, что американский президент .подтвердил обязательства Штатов защищать Страну восходящего солнца в соответствии с 5-й статьей договора о безопасности, и что они договорились продолжать двустороннее сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, Северной Кореей и пандемией коронавируса.