В Канаде мужчина с мачете нападал на случайных прохожих, ранены четыре человека

Трое раненых доставлены в больницу, четвертому госпитализация не потребовалась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В канадском городе Калгари (провинция Альберта) в результате серии нападений мужчины с мачете получили ранения четыре человека, подозреваемого уже задержала полиция, передает телеканал CBC.

В городских правоохранительных органах считают, что злоумышленник нападал на случайных прохожих, только пока непонятны мотивы этого преступления. С задержанным работают следователи. Отмечается, что в полицейской операции по поиску нападавшего была задействована авиация, привлекались кинологи.

Троих пострадавших доставили в больницу, двоих раненых пришлось прооперировать, третьему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Четвертому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

В полиции заявили, что «эти нападения были случайными и не имели ясного мотива».

Стоит отметить, что это уже второе ЧП в Калгари за несколько последних дней. Как ранее писал сайт kp.ru, 10 октября возле одного из ночных клубов города произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, второй ранен.