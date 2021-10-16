Последние новости на утро 16 октября 2021: ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем Chafee в Японском море

«КП» – о последних новостях на утро 16 октября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 16 октября 2021 года. В Военно-морских силах (ВМС) США прокомментировали заявление Минобороны России об инциденте с американским эсминцем Chafee в Японском море, назвав его «несоответствующим действительности». Ранее в пятницу российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» пресек попытку эсминца Chafee нарушить границу нашей страны недалеко от Владивостока – в районе, временно закрытом для судоходства, потому что там проводились стрельбы в рамках совместных учений России и Китая.

Экипаж «Адмирала» потребовал, чтобы эсминец изменил курс, однако американские военные вместо этого еще 50 минут пререкались. Chafee ретировался, только когда российский корабль подошел к нему на расстояние менее 60 метров. В Минобороны России заявили, что действия экипажа американского эсминца грубо нарушили не только правила предупреждения столкновения судов, но и соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.