В сборном пункте военного комиссариата Москвы вспыхнул пожар

Загорелось здание столичного сборного пункта военного комиссариата / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

На улице Угрешской в Москве загорелось здание столичного сборного пункта военного комиссариата, сообщает в субботу, 16 октября, пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Строение горело открытым огнем. На месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Возгорание полностью ликвидировано в 6:48 по местному времени. Информации о пострадавших нет.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее газораспределительная станция воспламенилась на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина в Москве. По данным оперативных служб, площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 11:40 по московскому времени. Пожар был полностью ликвидирован в 12:37. Уточняется, что в результате произошедшего пострадал один человек.