Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева вызовом для всей Европы

На Украине считают, что Германия должна отреагировать на статью Дмитрия Медведева из-за упоминания нацистов Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал статью заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о Незалежной вызовом для всей Европы и удивился отсутствии реакции со стороны Германии.

"Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина 24", уточнив, что немцы "на официальном уровне должны были бы сделать определенные заявления".

Как ранее писал сайт kp.ru, статья Дмитрия Медведева называется "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". Автор разделил материал на пять пунктов, обозначенных им как "пять коротких полемических тезисов".

В частности, по мнению Медведева, Украина находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от "подачек" Запада, а нынешние ее руководители – "люди абсолютно несамостоятельные".

Статья зампредседателя Совбеза России идет в унисон с тем, что российские власти уже озвучивали в разных формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.