Российская вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М"

В названии вакцины для несовершеннолетних планируют использовать литеру М Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина против коронавируса для детей, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить название "Спутник М".

Об этом рассказали РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. По его словам, литеру М нередко добавляют в названия препаратов для детей, например, в вакцине БЦЖ против туберкулеза.

Как ранее писал сайт kp.ru, документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков поступили в Минздрав РФ. Разработчиком препарата "Гам-ковид-вак-М" выступил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Документы направят на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата. Об этом рассказал журналистам во второй половине сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.