Собчак пожаловалась в Росгвардию на "прямые и очень жесткие угрозы" после ДТП в Сочи

Ксения Собчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила информацию, что обратилась за помощью в Росгвардию из-за слежки и угроз, которые поступают ей после смертельного ДТП в Сочи.

"Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье", - заявила Собчак в своем telegram-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, авария случилась поздним вечером 9 октября, когда Собчак и ее помощница возвращались с корпоратива, сидя на пассажирских местах Mercedes.

О деталях ДТП рассказал водитель автомобиля Volkswagen, пассажирка которого погибла в столкновении с Mercedes. По словам автолюбителя Роберта Гедяна, иномарка с знаменитостью попыталась обогнать автобус. Уйти от аварии не было никаких шансов, так как расстояние между машинами было минимальным. После столкновения из Mercedes никто не вышел, чтобы оказать помощь пострадавшим, утверждает Гедян.

В ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, тренер по растяжке и медитации. Вторая пассажирка и водитель машины, в которую врезался Mercedes с теледивой – попали в больницу.

Водитель дорогой иномарки признал свою вину в аварии. В отношении него возбудили уголовное дело.

Телеведущая подтвердила, что находилась в салоне автомобиля, но уточнила, что это не ее машина и не ее водитель. По словам Собчак, она получила сотрясение мозга, как и ее ассистентка, а также ушибы внутренних органов.