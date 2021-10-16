Александр Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа Фото: Андрей МИНАЕВ

Вице-премьер России Александр Новак назвал "хайпом" призывы европейских политиков отказаться от использования газа.

- Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день мы видим, — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".

Он также выразил мнение, что европейские политики просто не хотят признавать свои ошибки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чем меньше времени остается до запуска газопровода "Северный поток - 2", тем выше градус медийной и политической истерии на Западе. В подтверждение своих слов она привела целый ряд высказываний зарубежных политиков, в том числе высокопоставленных, которые призывают блокировать проект или даже вовсе переписать его инфраструктуру на европейские компании. Это сопровождается безосновательными обвинениями РФ, в том, что страна использует газ для давления на Европу, заявила Захарова.