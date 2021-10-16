Посольство США на Украине осудило Россию за перепись населения в Крыму

Соединенные Штаты осудили РФ за перепись населения в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство на Украине сообщило, что Вашингтон осуждает Москву за решение провести перепись населения на территории Крыма.

- Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

Посольство подчеркнуло, что считает Крым украинским.

Ранее Евросоюз выступил с заявлением, в котором осудил Россию за проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе. Также в заявлении отмечается, что своими действиями Россия якобы пытается "узаконить" присоединение Крыма и подорвать суверенитет Украины.

Позже Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал "заезженной пластинкой" реакцию Евросоюза. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан, отметил политик.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за этот акт проголосовало подавляющее большинство населения полуострова. Украина и ряд стран отрицают итоги плебисцита, хотя он был проведен в полном соответствии с Уставом ООН.