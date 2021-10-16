Оперштаб сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу отсутствует во всех регионах РФ

Коллективный иммунитет к коронавирусу отсутствует во всех регионах РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что ни в одном регионе России не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19.

Коллективный иммунитет в Москве составляет 61 процент. На втором месте идет Московская область с 64 процентами. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 58 процентов. Далее идет Нижегородская область с 44 процентами.

Ранее оперштаб сообщил, что, согласно данным на 15 октября 2021 года, первую прививку от COVID-19 сделал 51 миллион россиян. Полностью вакцинированы 47,5 миллиона граждан. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 45 процентов.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 33 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у 2 979 (9%) пациентов болезнь протекала без клинических проявлений. Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 6 545 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 088 заболеваний. Третье место у Московской области – 2 403 пациента.