На Украине заявили, что Зеленский "дал пощечину" Байдену из-за Путина

Украинcкий журналист заявил, что Владимир Зеленский "дал пощечину" Джо Байдену из-за Владимира Путина Фото: REUTERS

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил американского коллегу Джо Байдена из-за президента России Владимира Путина.

- Зеленский дал пощечину Байдену. <…> В очередной раз сорван конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал, — написал журналист у себя в Facebook.

Он подчеркнул, что в стране уже больше года вакантно место антикоррупционного прокурора. По мнению Бутусова, антикоррупционный провал, провал разведки в России и Белоруссии говорит о том, что Зеленский подает знаки Путину. Журналист уточнил, что так украинский лидер показывает отсутствие намерений слишком сближаться с Западом.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что Украина неизбежно капитулирует перед Россией, однако нормализация отношений между странами пока еще не исключена. По мнению Волошина, украинские власти должны "откинуть патриотический пафос" и признать энергетическую зависимость от России и то, что Киев не сможет без Москвы урегулировать военный конфликт в Донбассе. Налаживанию этого диалога может помешать позиция украинских националистов, отметил парламентарий.