СММ ОБСЕ сообщила, что не видела захват наблюдателя ЛНР украинскими военными

Захват наблюдателя ЛНР украинскими военными не видели в СММ ОБСЕ Фото: REUTERS

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине сообщила, что не была свидетелем захвата наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка украинскими военными.

- Наблюдатели (СММ ОБСЕ) не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло, — гласит текст заявления.

Ранее в центре Донецка у гостиницы, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, началась акция протеста. Участники мероприятия требуют отпустить представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Стычек с местными правоохранительными органами пока не было.

Напомним, 13 октября украинские диверсанты захватили в плен сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили в Управлении Народной милиции. Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не был вооружен, говорилось в сообщении милиции.