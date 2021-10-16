Госдума и правительство обсудят борьбу с бедностью в России

Государственная дума и кабмин обсудят борьбу с бедностью в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитеты Государственной думы обсудят с правительством России вопрос борьбы с бедностью в стране. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам, — сказал политик в эфире телеканала "Россия 1".

Володин сообщил, что Госдума начала обсуждение бюджета на 2022-2024 годы. Он отметил, что приоритет борьбы с бедностью должен быть отражен в бюджете, и Госдума будет настаивать на этом во время обсуждения этого вопроса с правительством.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о необходимости решения в стране главной задачи - подъема доходов населения. По его словам, эта проблема, которую в РФ собираются решать, но не простыми линейными методам. Власти России должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества. До этого Путин называл низкие доходы жителей России главным врагом российского общества. По его словам, они представляют собой угрозу для стабильного развития и демографического будущего. Также российский лидер указал на существующую проблему в разнице доходов богатых и бедных.