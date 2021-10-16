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В мире16 октября 2021 18:07

Стратег из Киева считает, что Россия планирует захватить Украину

По мнению Алексея Ижака, РФ ждет подходящий момент
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Украинский стратег заявил, что Россия планирует захватить Незалежную

Украинский стратег заявил, что Россия планирует захватить Незалежную

Фото: REUTERS

Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак выразил опасение, что Россия выжидает момент, когда можно будет сделать Украину частью своей территории.

- Россия <…> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения", — говорится в статье Ижака для "Зеркала недели".

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне экс-глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что "армия должна делать свою работу", в частности – иметь "наработанный сценарий освобождения" неподконтрольных территорий "с использованием всех современных форм вооружения и стратегий". Аваков считает странным, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день не рассматривают возможность "вернуть" Крым и мятежный Донбасс под юрисдикцию Киева силовым путем.