Читатели портала Yahoo News Japan заявили, что Япония проиграет войну с Россией и Китаем за один день

В Японии считают, что проиграют войну с Россией и Китаем за один день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели портала Yahoo News Japan оценили статью о совместных военных учениях России и Китая.

- Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане, — заявил один из читателей.

Другие пользователи сошлись на мысли, что Японии необходимо наращивать военную мощь. В частности, заняться производством атомных подводных лодок, ракет и ядерного оружия. Один юзер выразил мнение, что к России и Китаю может присоединиться Южная Корея.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о позиции Токио по Южным Курилам. По ее словам, территория Южных Курил по итогам Второй мировой войны находится под суверенитетом России. Матвиенко добавила, что необходимо выстраивать добрососедские отношения между Москвой и Токио. Также спикер Совета Федерации назвала нонсенсом отсутствие мирного договора между странами.